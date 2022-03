Ayem Nour surprenante en robe tablier et mitaines, face à Alexandra Lamy

Du 15 au 20 mars 2022 a eu lieu la 5e édition du festival Pluriel.les au cinéma Majestic de Compiègne. Co-présentatrice du Festival Pluriel.les 2022, Ayem Nour y a fait une apparition très remarquée avec un look décalé et vintage. Coiffée avec un chignon haut plaqué, l'ancienne candidate de télé-réalité avait choisi de porter une robe longue à motif pied-de-poule avec tulle noire, épaulettes et diamants en guise de boutons. Une tenue des plus rétro pour la belle brune, qu'on voit très rarement dans ce style vestimentaire.

Actrice chouchou de la série Un gars, une fille, Alexandra Lamy était également présente et vêtue d'une robe qui laissait se dévoiler, de manière très élégante, son ventre. L'actrice a présidé le jury du festival. Elle est venue présenter son premier film en tant que réalisatrice : Touchées, diffusé hors compétition le 20 mars, pour le prix International. Accompagnée de son ami Pascal Elbé, également membre du jury de la compétition, celui-ci était accompagné d'Aurélie Saada, d'Arnaud Valois et de Guang Huo.

Par ailleurs, le jury de la compétition "Emergence" était composé de Thomas Solivéres, Laurence Lascary, Andréa Bescond, Sabrina Van Tassel, Jonas Ben Ahled et de Rose-Marie Perreault. Marie-Castille Mention-Schaar et André Bescond étaient de leur côté les présidentes du jury de cette compétition qui vise à célébrer les femmes et l'inclusion au cinéma et dont la cérémonie de clôture a dévoilé le film La Revanche des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govare.

"La sélection est très forte, très puissante. Il est difficile de choisir. Quand on est réalisateur ou réalisatrice, on sait aussi à quel point chaque auteur, réalisateur est investi et engagé pour mettre en place un tel projet. Mais j'avoue que mon coeur a penché pour Money Boys, Murina et Le Monde d'hier", a confié Aurélie Saada tout comme Arnaud Valois qui explique : "J'ai particulièrement aimé le film Money Boys de Yilin Chen B pour son esthétisme et son propos."

Le palmarès du Festival Pluriel.les :

Prix du meilleur film : Money Boys de CB Yi

Prix de la meilleure actrice : Wendy Chinchilla (Clara Sola)

Prix du meilleur acteur : Kai Ko (Money boys)

Prix du meilleur scénario original : Un hiver en été de Laetitia Masson

Prix de la meilleure actrice dans un second rôle ou du meilleur acteur : Irina Kiryazeva (107)

Prix du meilleur espoir : Gracija Filpovic (Murina)

Prix du jury : Clara Sola de Nathalie Alvares Messen

Prix du meilleur documentaire : Marcher sur l'eau (Aïssa Maiga)

Prix du meilleur court métrage : Un corps brûlant (Laurianne Lagarde)

Prix émergence pluriel.les (Meilleur premier film français) : Olga de Elie Grappe

Prix du Jury des Partenaires : Mention spéciale pour Un corps brûlant de Laurianne Lagarde, Prix décerné au film Les vertueuses de Stéphanie Halfon.