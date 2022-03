Festival Pluriel.les : Ayem Nour et Anaïs Parello éblouissantes pour la cérémonie d'ouverture

La 5e édition du festival Pluriel.les bat son plein. Ce mardi 15 mars, Ayem Nour était au rendez-vous pour animer la cérémonie d'ouverture, rôle qui lui a aussi été confié pour l'ultime soirée attendue le 20 mars prochain au Cinéma Le Majestic à Compiègne.

L'ancienne candidate de Secret Story a subjugué les spectateurs, vêtue d'une sublime robe blanche ceinturée et fendue, aux grandes épaulettes. Pour ouvrir cette compétition, ce n'est autre que le film La Brigade de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy et François Cluzet qui était projeté. Si les deux principaux acteurs n'ont cependant pas foulé le tapis rouge, Fatou Kaba, Chantal Neuwirth et Amadou Bah avaient fait le déplacement pour présenter le long-métrage.

De nombreuses personnalités avaient tenu à être présentes pour honorer cette ouverture de festival au cours duquel les femmes et la diversité sont souvent mises en avant. Parmi elles, Kevin Elarbi, Brice London ou encore Alex Goude et Anaïs Parello, l'une des comédiennes stars de la série de TF1 Ici tout commence. Cette dernière fait partie des personnes que le festival a, cette année, choisi de mettre en avant : les actrices et acteurs de moins de trente ans au fort potentiel d'avenir dans le cinéma français.

D'autres têtes bien connues du cinéma ont aussi été appelées pour devenir membres du jury officiel de cette compétition internationale 2022. Ce dernier est composé notamment de l'acteur et réalisateur Pascal Elbé, Guang Huo, Aurélie Saada (réalisatrice et membre du duo musical Brigitte), Arnaud Valois (découvert dans 120 battements par minute) et la réalisatrice, productrice et scénariste Marie-Castille Mention Schaar. Pour la dernière soirée, le festival dévoilera La Revanche des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govare. Un événement qui sera sans aucun doute à l'image du film... Brillant.