Ici tout commence : Une actrice d'Emily in Paris au casting !

Il y a du changement dans Ici tout commence (TF1) et cela devrait plaire aux téléspectateurs. La production a recruté une nouvelle actrice qui n'est pas inconnue du grand public. Une information dévoilée en exclusivité par nos confrères de Télé Star.

La série de la première chaîne ne cesse de se renouveler. Récemment, Maxime Delcourt (interprété par Clément Rémiens) a fait ses adieux à l'Institut Auguste Armand et fera provisoirement son retour dans Demain nous appartient. Un déchirement pour Salomé (Aurélie Pons) et ses autres camarades de promotion. Une autre actrice emblématique aurait pris la décision de voguer vers de nouveaux horizons. Selon Allociné, Lucia Passaniti, qui campe Noémie Matret depuis le début d'Ici tout commence, aurait pris la décision de partir, "sans doute pour se consacrer à d'autres projets". Quant à Elsa Lunghini (Clotilde), elle va déserter provisoirement l'école culinaire de son défunt papa. "Elle va partir pendant un mois pour une très bonne raison... Elle a vécu beaucoup de choses, il va être temps qu'elle se repose un petit peu, qu'elle recharge les batteries (rires). Et c'est important également pour les acteurs de changer d'air pour revenir avec une énergie et du plaisir", avait-elle confié à Télé Star.

Mais qui dit départs, dit nouvelles arrivées. Et Télé Star vient d'en annoncer une. Et l'actrice en question a été vue dans une série à succès de Netflix : Emily in Paris. Il s'agit de Charley Fouquet, l'interprète de Catherine Guibert dans la fiction portée par Lily Collins. Dans Ici tout commence, elle va se mettre dans la peau de Mylène, une mère de famille.

Le personnage de Charley Fouquet fera son apparition pour tenter de renouer avec sa fille qui étudie à l'Institut Auguste Armand : Jasmine. La jeune femme avait déjà expliqué au cours des épisodes qu'elle ne s'entendait pas avec ses parents. Quand elle est tombée enceinte de Naël, elle a donc fait le choix de l'abandonner après sa naissance. Mais elle a fini par changer d'avis et l'élève aujourd'hui avec Greg (Mikaël Mittelstadt) et Ellio (Nicolas Anselmo). Nul doute que la venue de sa maman viendra la chambouler.