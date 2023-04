Aymeric Bonnery en couple : sa sublime compagne dévoilée, premières confidences sur cette "évidence"

Aymeric Bonnery a fait une apparition remarquée dans Chez Jordan, ce mercredi 12 avril 2023, sur C8. Discret depuis son départ de NRJ en 2019, il a accepté de répondre aux questions de Jordan de Luxe. En plus d'avoir évoqué sa transformation physique, le charmant brun est revenu sur ses amours.

C'est en 2014 qu'Aymeric Bonnery a été révélé au grand public, dans la saison 8 de Secret Story. A l'époque, il avait 22 ans et avait un secret commun avec Leila Ben Khalifa et Stéfan qui était "Nous sommes les imposteurs". Très vite, il s'est fait remarquer pour son physique de rêve ou son fort caractère, mais pas que. Son idylle avec la belle Leila a aussi passionné le public. Une histoire qui avait duré au-delà du tournage et dont il garde un bon souvenir. "Ca a été un coup de coeur. (...) On a eu une belle histoire pendant deux ans et demi. (...) On s'est séparés en bons termes, il n'y a pas de soucis aujourd'hui. C'était une relation magique, mais qui est derrière moi maintenant. Maintenant, place au futur", a précisé l'ancien candidat de télé-réalité.

Bébé et mariage en vue

Et son avenir, Aymeric Bonnery le voit avec une autre charmante brune, dont le prénom n'a pas été révélé. Mais une photo a été dévoilée sur le plateau avant que l'ex-star du groupe NRJ ne se confie sur son nouvel amour. "Elle est discrète. Franchement, elle est chouette, elle est jolie. Ca fait un peu plus de cinq mois qu'on est ensemble et c'est une évidence. Ca ne m'est jamais arrivé d'avoir ce coup de coeur là. Elle a un passé fantastique, une famille extraordinaire. Je suis tombé amoureux de tout ça", a-t-il confié.

Aymeric Bonnery s'est ensuite dit prêt à avoir un bébé, même s'il ne souhaite "pas brûler les étapes". Il est aussi ouvert pour le mariage. "J'ai 31 ans et de 30 à 40 ans, je veux essayer de réussir ma vie. Et réussir sa vie, c'est réussir sa vie familiale", a conclu l'ancien habitant de la Maison des Secrets.