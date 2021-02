Azealia Banks, fiancée et bientôt convertie : elle a dit oui à son chéri Ryder Ripps

Sur les réseaux sociaux, Azealia Banks partage son actualité, réagit à de graves polémiques... et annonce d'heureuses nouvelles ! Ses fans y ont appris qu'elle s'était fiancée. La rappeuse a dit oui à son petit ami, Ryder Ripps.

"Je viens de me fiancer, les conn*****", a écrit @azealiabanks sur Instagram ce dimanche 21 février 2021. La rappeuse a ainsi révélé à ses plus de 700 000 followers que son chéri Ryder Ripps et elle s'étaient fiancés. Azealia a posté une photo de sa main et de la bague qu'elle porte à l'annulaire gauche, un bijou en or sur lequel figure une menorah, chandelier à sept branches des Hébreux.

"Je suis en larmes... Je suis juive maintenant. MAZEL TOV, bande de sal**** ! On est là", ajoute Azealia. La jeune femme qui a été victime d'un viol en 2018 a reçu des milliers de messages de félicitations. Son fiancé Ryder Ripps a également commenté sa publication en ajoutant "mon bb".