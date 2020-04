Baby boss : Quel animateur de TF1 double un personnage du film ?

Outre ses différentes casquettes d'animateur à la radio ou à la télévision, Vincent Cerutti a également fait ses premiers pas au cinéma dans le film d'animation Baby Boss. Le compagnon d'Hapsatou Sy a en effet prêté sa voix à l'impétueux commandant de bord du dessin animé. Interviewé par le journal belge DH, l'animateur de 39 ans en disait un peu plus sur cette nouvelle expérience en tant que doublure de personnage.

"Ce n'est pas le premier rôle du film, mais je me suis éclaté ! Les animateurs disent souvent qu'ils sont des comédiens ratés. On présente des émissions parce que l'on ne peut pas jouer le rôle de notre vie au cinéma !" Ravi d'avoir pu approcher de plus près l'univers du cinéma qui pour lui est un rêve, Vincent confiait également son désir secret de poursuivre dans cette voie. "Je ne désespère pas... cela demande du travail de pouvoir jouer un jour dans une série ou un film. On ne s'improvise pas comédien du jour au lendemain ! Même si notre métier est souvent de la comédie, ce n'est pas la même chose" avouait-il aux journalistes.