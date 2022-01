Balance ton post : Une chroniqueuse absente, elle boycotte le programme et charge l'animateur

Ce jeudi 13 janvier 2022, Balance ton post fait sa rentrée. Dès 21h15, les chroniqueurs se retrouvent autour de la table, sur le plateau de C8, face à Eric Naulleau, animateur de l'émission de débats. Tous, ou presque. En effet, l'une des figures emblématiques du programme, dans un premier temps présenté par Cyril Hanouna, annonce qu'elle ne sera pas de la partie.

Mardi 11 janvier 2022, sur les ondes de France Inter, Sonia Devillers reçoit Raquel Garrido, célèbre avocate, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise pendant plus d'un an... et chroniqueuse dans Balance ton post. "L'émission reprend jeudi soir. J'ai cru un moment qu'elle pouvait être animée par Cyril Hanouna, parce que j'ai cru qu'à la chaîne on comprenait la difficulté qu'il y avait autour de l'engagement politique d'Eric Naulleau, déclare l'invitée en référence à l'amitié qui lie l'animateur à Eric Zemmour. Et en fait non, c'est lui qui animera l'émission de jeudi. Par conséquent, je n'irai pas."