Diaporama Balance ton post : Une chroniqueuse absente, elle boycotte le programme et charge l'animateur

Balance ton post : Une chroniqueuse absente, elle boycotte le programme et charge l'animateur

Exclusif - Eric Naulleau - Emission Balance Ton Post l'after en direct le 1er Octobre 2020, présentée par Eric_Naulleau avec pour invité principal Gabriel_Attal et diffusée sur C8 - Paris le 01/10/2020 - © Jack tribeca / Bestimage

5 / 22

Exclusif - l'avocate et chroniqueuse de TPMP Raquel Garrido (qui participe au livre dans la section "le bruit de la justice") - Soirée de lancement du livre "le bruit du bonheur" écrit par Cartouche et Aurélie Godefroy, dont chaque vente permettra de reverser 1 euro à l'association de Hélène Sy "Cékedubonheur" à Paris, France sur la péniche OFF Paris Seine, le 14 octobre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage