Barbara Opsomer star de blogs très spéciaux : son histoire hallucinante...

Barbara Opsomer a changé de vie depuis que son ange Gabriel a pointé le bout de son nez, début mai. Mais il y a une chose qui ne changera jamais : l'ancienne candidate de Secret Story (saison 11, en 2017) parle sans filtre. Le 11 juin 2021, elle a fait une annonce assez drôle à ses abonnés, en story Instagram.

Dès qu'elle en a l'occasion, la jeune femme aime partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux. Elle y évoque sa nouvelle vie de maman ou encore... ses pieds. Oui vous avez bien lu, ses pieds ! Alors qu'elle s'apprêtait à aborder un autre sujet, Barbara Opsomer s'est mise à les regarder. "Je suis en train de regarder l'état de mes ongles et je me rends compte que j'ai une french manucure de rouge. Il faut vraiment que j'aille prendre soin de moi un peu, que je prenne rendez-vous pour une manucure et une pédicure. Je vais y aller vite avant que mes ongles sortent carrément de mes baskets et fassent des trous dans mes chaussures", s'est-elle donc fait la réflexion.

Barbara a ensuite expliqué que cette story devrait sans doute plaire à tous les fétichistes des pieds qui la suivent. "Véridique : des gens ont créé des blogs sur mes pieds. J'ai des beaux pieds quand ils sont faits, mais là, je ne vous montrerai pas", a-t-elle conclu. Une histoire qui ne manquera pas d'amuser les internautes.

Le 9 juin, c'est un sujet moins joyeux qu'elle abordait. Après le rendez-vous de son fils chez le chiropracteur, Barbara Opsomer a fait de tristes confidences. "Il a des petits soucis au niveau des trapèzes, en fait il est ultra ultra stressé, et moi j'ai toujours très mal aux trapèzes aussi parce que j'ai été très stressée pendant ma grossesse. Je m'en suis voulu à mort quand j'ai vu ça hier, ça n'a pas été facile mais on va la voir toutes les semaines, ça va lui faire du bien", avait-elle notamment déclaré. Puis, elle a révélé que Gabriel allait devoir se faire couper son frein de langue. Une intervention bégnine mais qui, on le comprend, ne l'enchante pas.