Béatrice Dalle : Hommage émouvant à Guillaume Depardieu, mort il y a 13 ans déjà

"Je ne me remets pas de sa mort", avait déclaré Béatrice Dalle dans une interview à Télérama en 2010. " Je ne peux pas regarder une image de lui sans pleurer. Chaque jour, je pense à lui..", déplorait-elle. Il faut dire que Guillaume Depardieu a connu une fin difficile. En Roumanie pour le tournage du film L'enfance d'Icare, l'acteur a contracté une pneumonie. Rapatrié en France et immédiatement hospitalisé, il succombait à la maladie trois jours plus tard.

En souvenir de son ami disparu, Béatrice Dalle s'était fait tatouer son surnom "paradoxe mon amour" sur l'avant-bras droit. "Parce que c'était ainsi que tu m'avais baptisée. J'ai décidé de porter tes couleurs, mon précieux Guillaume... 10 ans sans toi", avait-elle indiqué sur Instagram à l'occasion du dixième anniversaire de la mort de Guillaume Depardieu.