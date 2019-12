Bella Hadid sublime à Saint-Barth' : farniente et cocktails entre amis

En pleine campagne pour la marque Chrome Hearts, Bella Hadid a profité du soleil et des chaudes températures de Saint-Barthélémy entourée de ses amis. Le top model américain de 23 ans a été aperçu avec le mannequin Jordan Barrett (lui aussi égérie pour Chrome Hearts) le 7 décembre 2019 sur l'île des Antilles françaises. Habillée d'un maillot de bain composé de nuances jaunes orangées, la soeur de Gigi Hadid s'est affichée ultra-sexy sur le sable chaud. Après avoir siroté quelques cocktails, les amis se sont offert une agréable séance de paddle dans l'océan. L'ex de The Weeknd était aussi accompagnée de Jesse Jo Stark, la fille de la co-fondatrice de la marque Laurie Lynn Stark.

Bella : mannequin, créatrice et égérie stylée

C'est la troisième fois que la BFF de Kendall Jenner collabore avec Chrome Hearts. En mars 2017 déjà, le mannequin avait annoncé sa collection capsule avec la marque (qui avait d'ailleurs été présentée pendant la Fashion Week la même année). Rebelote le 21 novembre 2019, Bella a annoncé sur son compte Instagram un futur projet avec la marque en écrivant en guise de teasing :"Nous avons quelque chose d'énorme à venir... Préparez-vous".

Le 2 décembre, les fans du top model découvraient finalement que Bella avait imaginé une toute nouvelle ligne de lunettes de soleil stylées et très colorées avec l'enseigne. Dans le shooting, Bella apparaît sensuelle face à l'objectif en essayant les différentes paires de lunettes proposées par Chrome Hearts. En légende, elle écrivait à propos de cette collection :"J'espère que vous l'aimerez autant que moi" avant de remercier la co-fondatrice de la marque et sa fille pour cette collaboration. Travailler avec vous était un rêve".