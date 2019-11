Gigi et Bella Hadid : Leur père Mohamed "fauché", se déclare en faillite

Gigi et Bella Hadid sont les mannequins les plus populaires et les mieux payés de la planète. Leur papa Mohamed Hadid n'a pas autant de chance. L'entreprise du promoteur immobilier est en faillite et a demandé la protection de la loi américaine.

L'information est signée Daily Mail ! Le tabloïd britannique révèle que la société de Mohamed Hadid, 901 Strada LLC, se porte mal. L'avocat du père de Gigi, Bella, Anwar et Alana Hadid a fait, mercredi 27 novembre 2019, une demande de placement sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Elle permet aux entreprises qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs dettes ou de payer leurs créanciers, de se réorganiser.

Dans sa démarche, l'avocat de Mohamed Hadid a révélé que son client était "fauché". Pour ne rien arranger, un juge a également ordonné la démolition de sa villa toujours en construction, jugée "dangereuse".