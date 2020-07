Bellamy Young (Prodigal Son) en couple : son séduisant compagnon est musicien

Chaque mercredi, les téléspectateurs de TF1 ont le plaisir de découvrir des épisodes inédits de Prodigal Son, une série portée par Tom Payne qui raconte l'histoire de Malcolm Bright, un criminologue reconnu, qui connaît la façon de penser des tueurs et comprend le fonctionnement de leur esprit. La raison ? Son père était l'un des pires tueurs en série. Le jeune homme vient donc en aide à la police de New York pour résoudre des crimes. Bellamy Young (notamment connue pour son rôle de Melody Grant dans Scandal) est aussi au casting. Dans la série, elle joue Jessica l'épouse de Malcolm. Dans la vie réelle, la belle actrice de 50 ans est aussi en couple.

Après avoir partagé la vie des acteurs Joshua Leonard ou Ed Weeks, Bellamy Young s'est mise en couple avec le percussionniste d'origine portugaise prénommé Pedro Segundo, qui travaille avec plusieurs artistes. Les tourtereaux sont ensemble depuis 2017 et n'hésitent pas à partager quelques publications ensemble, sur les réseaux sociaux. Le 7 juillet 2020, la star de Prodigal Son et son cher et tendre ont réalisé un live Instagram avec leurs fans. Une vidéo dévoilée par la suite par l'actrice sur son fil d'actualité. Elle a également partagé plusieurs photos avec le beau musicien dont elle est très éprise.

De son côté, Pedro Segundo est tout aussi généreux en photos de sa belle et lui. En février dernier par exemple, il a dévoilé des clichés de leur séjour dans son pays d'origine. Ils ont notamment vu le sanctuaire du Christ Roi ou ont retrouvé un ami musicien de Pedro.