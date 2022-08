Ben Gregory : Le décathlète entre la vie et la mort après avoir été renversé par une voiture

Athlète de haut niveau de l'équipe de Grande-Bretagne, Ben Gregory, 31 ans, se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort. Le jeune homme a subi une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale à la suite d'un grave accident de vélo survenu il y a quelques jours. Le sportif a été heurté par une voiture. C'est le Daily Mail qui a rapporté la nouvelle ce dimanche 21 août. "Ben a eu un grave accident de vélo. Il a le crâne et le cou fracturés et de multiples hémorragies au cerveau. Il est dans le coma et sous assistance respiratoire, a alerté sa petite amie Naomi Heffernan alias Naomi Heff dans sa story Instagram ce samedi 20 août. Je ne me suis jamais senti aussi effrayée, impuissante et malade à l'estomac. Ben a besoin de vos pensées positives et de vos prières en ce moment. Ceux qui connaissent Ben savent à quel point il est fort mentalement et physiquement (...) S'il vous plaît, priez pour lui et envoyez toute l'énergie et les pensées positives que vous pouvez rassembler", a-t-elle ajouté.

Un hommage appuyé au "plus grand décathlonien du Pays de Galles"

La société britannique d'athlétisme Welsh Athletics a témoigné tout son soutien au sportif de 31 ans dans un long communiqué publié sur son site internet ce dimanche 21 août à minuit : "Nos pensées et nos prières vont aux amis et à la famille de Ben en ce moment. Les performances de Ben en tant qu'athlète parlent d'elles-mêmes : plus grand décathlonien du Pays de Galles - trois Jeux du Commonwealth, détenteur du record gallois et représentant le Pays de Galles et la Grande-Bretagne à plusieurs reprises. L'effusion de soutien sur les réseaux sociaux témoigne de sa popularité en tant que personne et en tant qu'athlète. Tous ceux qui ont eu le privilège de s'entraîner ou de concourir aux côtés de Ben parleront de son incroyable joie de vivre, de sa gentillesse, de son soutien et de sa loyauté."

À seulement 31 ans, Ben Gregory hérite déjà d'un beau palmarès. Espérons qu'un long avenir sportif lui tend encore les bras après ce tragique accident dont on lui souhaite un prompt rétablissement.