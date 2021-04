Bénabar ulcéré par les Victoires de la musique, il dénonce une "cérémonie parfaitement corrompue"

Son nom n'est pas inscrit dans la liste des lauréats de cette 36 édition des Victoires de la musique... et il n'est pas prêt d'y retrouver sa place. C'est bien simple, Bénabar ne veut plus jamais faire partie des nommés de la cérémonie, malgré la sortie récente de son dernier album, Indocile heureux, le 29 janvier 2021. "Je pense qu'il faut que ça s'arrête un petit peu, tous ces gens qui prétendent faire la pluie et le beau temps et qui ne font que tricher sur la météo, être entre eux, a-t-il expliqué dans l'émission On refait la télé sur RTL. C'était tellement visible. C'est une cérémonie parfaitement corrompue."

Bénabar a besoin de renouveau. Il a dernièrement fait le ménage dans ses équipes et choisi Sébastien Farran, ex-manager de NTM et de Johnny Hallyday, pour encercler le travail de ses nouveaux titres. Comme beaucoup de téléspectateurs français, il a assisté aux 36e Victoires de la musique, qu'il décrit comme un évènement un brin poussiéreux et un "naufrage". "C'est une démocratie où il n'y aurait que les gens de gauche qui voteraient, a-t-il précisé à Eric Dussart et Jade. Et à tous les coups vous allez avoir un président de gauche".

On savait tous, à deux noms près, quel serait le palmarès des Victoires de la musique un an avant

Benjamin Biolay et Pomme sont ressortis gagnants de l'évènement, qui a pris place le 12 février 2021 à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Mais ce duo gagnant, Bénabar le prévoyait depuis des mois et des mois. "C'était encore une fois la preuve d'un petit groupe qui a pris le contrôle et qui confisque en prétendant être LA musique, a-t-il regretté. Ils ne parlent pas en mon nom tous ces gens-là. Et il n'y avait rien pour les rappeurs, pour ceux qui font du métal... Il y a vraiment un mépris. Si tout le monde avait été respecté, le palmarès n'aurait pas été le même. On savait tous, et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, à deux noms près, quel serait le palmarès des Victoires de la musique un an avant."

En 2020, le collège des votants des Victoires de la musique a été pourtant élargi à 900 personnes dont 200 non professionnels. Le public a également pu voter pour deux catégories, celles de la Chanson originale et celle de la Création audiovisuelle. L'absence de la Révélation scène et Concert a, en revanche, brisé le coeur de Bénabar : "Je n'ai pas trouvé ça bien, parce qu'il y a des gens qui ont tourné cette année et c'est eux qu'il fallait récompenser. Un tourneur qui est dans la difficulté, justement, plutôt que de parler entre deux petits fours sur le plateau." En espérant que ces trophées retrouvent leur place prochainement, en même temps que les salles de spectacle rouvriront leurs portes...