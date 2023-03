Benjamin Biolay marié à Chiara Mastroianni : la cérémonie "cheap" sauvée par sa belle-mère Catherine Deneuve

Ils ont formé un couple emblématique pendant de nombreuses années. Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni ont été mariés pendant sept ans, de 2002 à 2009, et ils ont eu une fille ensemble, Anna, qui est née en 2003. Séparés, les deux ex nourrissent encore une jolie relation... différente de ce qu'elle fut autrefois, mais toujours aussi forte. En 2019, par exemple, le réalisateur Christophe Honoré les avait réunis dans son film Chambre 212, proposition qu'ils avaient acceptée avec un plaisir immense.

Sur les photos, j'ai les yeux du petit-déjeuner

Parler de leur idylle n'a jamais été un problème pour Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, qui se vouent toujours un amour sans faille. En 2017, dans le magazine Madame Figaro, ils rigolaient même en repensant au jour de leur mariage. Notamment à évoquant leur cruel manque d'organisation. "On aurait dû se lever plus tôt, assurait la comédienne. Je me suis levée une demi-heure avant la mairie. Sur les photos, j'ai les yeux du petit-déjeuner..." Le chanteur, de son côté, évoquait une cérémonie "assez cheap". Heureusement, sa belle-maman Catherine Deneuve était là pour relever le niveau.

Catherine Deneuve, fan de son ancien gendre

Or de question, pour l'actrice légendaire, de ne rien prévoir pour cette journée si spéciale. Ainsi apprenait-t-on que, pour marquer le coup, Catherine Deneuve "avait bien fait les choses" en programmant "un lâché de colombes sur la place Saint-Sulpice", dans le 6e arrondissement de Paris. Un souvenir qui est resté gravé dans la mémoire de Benjamin Biolay, qui porte toujours son ancienne belle-mère dans son coeur... et inversément. En 2017, Catherine Deneuve avait posé sa voix sur l'un des titres de l'album Volver. "Tous les acteurs aiment chanter. C'est merveilleux, assurait-elle dans les pages du magazine ELLE. J'aime beaucoup Benjamin Biolay par exemple. J'adore ses arrangements. L'album qu'il a produit en Argentine est formidable. Prochainement, je vais enregistrer avec lui, je parlerai au début de l'un de ses titres."