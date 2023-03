Diaporama : Benjamin Biolay marié à Chiara Mastroianni : la cérémonie "cheap" sauvée par sa belle-mère Catherine Deneuve

Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni ont été mariés pendant 7 ans, de 2002 à 2009. Chiara Mastroiannin Benjamin Biolay au défilé de mode Celine Homme automne-hiver 2023/24 au Palace à Paris le 10 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

5 / 13