Benjamin Biolay pas tendre avec les Miss Météo de Canal +

Le 26 juin 2020, Benjamin Biolay sort son nouvel album, Grand Prix. A cette occasion, le chanteur de 47 ans est l'invité spécial du numéro du 10 juin de Télérama, dont il fait la couverture.

Dans l'entretien qui accompagne cette édition, Benjamin Biolay évoque sa passion pour divers registres musicaux, dont le rap. Mais pour lui le constat est clair, "ça s'est sérieusement délité". "Maintenant, ce ne sont plus que des équipes avec un beatmaker, un topliner et des couches que l'on superpose par pur calcul. Du travail d'usine, à la chaîne. Fatalement creux, déplore Benjamin Biolay. J'ai bien côtoyé le milieu rap et j'ai vu l'évolution. Tous ces gars incapables de poser un son, qu'il faut remonter note par note, maqués avec des producteurs horribles, à l'ancienne." L'ex-mari de Chiara Mastroianni et ex-compagnon de Vanessa Paradis n'a ensuite pas hésité à faire une comparaison avec les Miss Météo de Canal + qu'il ne porte visiblement pas dans leur coeur, professionnellement parlant. "Ces nouvelles stars me font penser aux Miss Météo qui avaient été promues par Canal + comme l'avenir du cinéma français", confie le chanteur. Puis il lâche : "Elles ont juste piqué le rôle de vraies comédiennes." "Dans quel monde vit-on ?" se demande-t-il.

Les anciennes Miss Météo de Canal + sont nombreuses à avoir percé au cinéma. Louise Bourgoin a été vue dans Un heureux événement, L'amour dure trois ans ou encore Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Charlotte Le Bon dans Yves Saint Laurent, Iris ou encore La promesse. Doria Tillier dans Monsieur et Madame Adelman, Le Jeu ou plus récemment La belle époque de Nicolas Bedos. Pas sûr que les commentaires de Benjamin Biolay leur plaisent à toutes...

L'intégralité de l'interview de Benjamin Biolay est à découvrir dans Télérama en kiosque le 10 juin 2020.