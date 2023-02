Benjamin Castaldi "délibérément effacé" des 20 ans de Nouvelle Star : il balance des "infos" contrariantes

Des années après sa déprogrammation, M6 a célébré les 20 ans de son ancienne émission phare Nouvelle Star ! Des retrouvailles, tournées au mois de novembre dernier, qui se sont déclinées en deux soirées, dont la dernière a été diffusée le mercredi 22 février. Les téléspectateurs ont alors pu renouer avec le jury emblématique de l'époque, composé de Marianne James, Dove Attia, Manu Katché et André Manoukian. Et par ailleurs, ils ont redécouvert certains des anciens candidats qui ont marqué le programme. Même l'ex-gagnant du télé-crochet Julien Doré a fait une apparition, tout comme sa grande amie Virginie Efira à l'occasion d'un sketch parodique.

En revanche, aucun signe de Benjamin Castaldi. S'il est apparu de temps à autres lors de séquences souvenirs, l'animateur qui a présenté les quatre premières saisons de Nouvelle Star, de 2003 à 2006, n'a pas été convié aux retrouvailles. "Je pense que c'est un peu comme quand vous quittez une femme et qu'elle ne vous pardonne pas", a-t-il estimé dans Touche pas à mon poste jeudi soir, faisant référence à son départ de la chaîne au profit de TF1 à l'époque.

J'ai eu des infos

Un acte qui lui vaudrait donc encore aujourd'hui de se faire tout bonnement boycotter. "Chez M6, quelqu'un m'en veut", pense-t-il. Et de continuer : "Ils m'ont délibérément effacé, j'ai eu des infos car la production, forcément, ça parle beaucoup, et ils m'ont délibérément sorti du montage". Benjamin Castaldi dénonce alors "le cerveau étriqué" de celui qui aurait pris cette décision, soulignant que "le public n'est pas dupe" et a bien fait état de son absence. "Il ne comprend pas pourquoi on me sort du programme", a encore lâché le chroniqueur.

Benjamin Castaldi garde néanmoins de bons souvenirs de ses années Nouvelle Star, une émission qu'il a "adoré faire". "On l'a portée ensemble, on a fait une saison 1 qui était complètement ratée, on s'est mis autour de la table et on a vraiment travaillé", a-t-il rappelé. Ce qui rend son exclusion des 20 ans d'autant plus vexante. "Je pense que c'est délibérément contre moi et j'aimerais bien savoir qui c'est (...) Ça a 15 ans, à un moment, ils peuvent passer l'éponge", a-t-il lâché pour conclure.