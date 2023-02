Karine Le Marchand "vexe" Julien Doré et se fait couper au montage de la Nouvelle Star, les 20 ans

C'est un anniversaire qu'il ne fallait pas louper ! Des années après sa déprogrammation, M6 a célébré les 20 ans de son émission culte Nouvelle Star ! Pour l'occasion, des retrouvailles ont été organisées et tournées au mois de novembre dernier. La première partie a été diffusée ce mercredi 15 février 2023. Les téléspectateurs ont alors pu renouer avec le jury emblématique de l'époque, composé de Marianne James, Dove Attia, Manu Katché et André Manoukian. Ils ont également redécouvert certains des anciens candidats qui ont marqué le programme, comme Miss Dominique, Myriam Abel ou encore Julien Doré. Ce dernier a été révélé grâce à l'émission, lors de la saison 5 en 2007. Une saison qu'il avait remportée. Et en un rien de temps, il était propulsé au rang de superstar.

Reconnaissant, Julien Doré a alors tout naturellement participé à l'anniversaire de Nouvelle Star, offrant même un beau cadeau au public : celui de réinterpréter la chanson Moi Lolita d'Alizée de la même manière qu'à l'époque, ce qui lui avait valu de devenir le favoris de la compétition. Le chanteur de 40 ans qui a vécu une amourette avec une autre candidate s'est donc installé au piano pour performer de manière improvisée.

Ça me vexe...

Et Karine Le Marchand, présentatrice de la soirée, s'est proposée de lui tenir le micro. Une offre acceptée par Julien Doré, lequel l'a tout de même prévenu : "Ça va être un peu long, excuse-moi". Visiblement inspirée par cette remarque, Karine Le Marchand s'est alors permis une blague plutôt osée : "Je ne fais pas de vanne, mais j'en ai déjà tenu des plus lourdes". "Ça me touche beaucoup... et ça me vexe", lui a ensuite répondu Julien Doré. Mais, étrangement, cette séquence, personne n'a pu la voir de ses yeux au cours de la soirée. Et pour cause, elle a été coupée au montage. Ce sont nos confrères de PureCharts qui ont rapporté cette information, eux qui ont eu accès à une autre version du prime, lors de laquelle l'intervention coquine de Karine Le Marchand avait bien été gardée.

Selon Puremédias, la première des deux soirées événement a suscité l'intérêt de 1,99 million de nostalgiques du programme. Ce qui représente 10,9% du public âgé de quatre ans et plus et 23,7% des FRDA-50.