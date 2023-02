Julien Doré : 16 ans plus tard, il repasse devant le jury de la Nouvelle Star

Pour les 20 ans du concours, celui qui assurait avoir "des parents ringards" et déclarait "adorer les vêtements nazes" s'est prêté au jeu des retrouvailles organisées par M6 lors de deux soirées diffusées les 15 et 22 février prochains en prime time.

Julien Doré rejoue le casting de la Nouvelle Star

À l'occasion des soirées anniversaires de l'émission, des images d'archives seront diffusées, et notamment le fameux casting de celui qui met aujourd'hui sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa famille. Pour fêter ça, M6 a convié les intervenants à rejouer la scène mythique en s'habillant de la même manière, que Télé Loisir a publié en exclusivité :"Un ukulélé ? On va le poser et on le reprendra tout à l'heure" rejoue Marianne James, comme en 2007.

En effet, alors que les candidats avaient l'obligation de présenter une chanson a capella, le jeune Julien Doré avait débarqué avec son instrument. "Je vais vous demander de partir avec votre ukulélé parce que nous, on n'écoute que des gens sans instrument", lui lance alors Marianne James, comme elle l'avait fait il y a 16 ans. Et comme à l'époque, c'est Virginie Efira, avec qui il resté particulièrement proche, qui interpelle le candidat et tente de le remotiver en lui sommant de proposer autre chose... Le chanteur lui propose donc de présenter ses "compos personnelles". C'est alors que la séquence remake de 2023 bascule avec humour : "Bon écoute, c'était bien, c'était chouette d'être venu et puis ça va être chouette de rentrer" lui adresse alors l'ancienne présentatrice du show, alors que le chanteur vient de lui fredonner deux de ses plus grands tubes (Paris-Seychelles et Nous, ndlr) ! Une séquence hilarante que le chanteur a rejoué à merveille... On s'y croirait presque !