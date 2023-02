"On s'est protégés mutuellement" : Virginie Efira et Julien Doré amis fusionnels, rares confidences

Aujourd'hui, leurs carrières sont au top : chanteur à succès, Julien Doré enchaîne les tubes et les tournées pendant que Virginie Efira fait un carton au cinéma. À l'affiche de sept films en quatorze mois, l'actrice assure et fera partie des favorites pour le César de la meilleure actrice à la fin du mois. Mais tous les deux se sont connus à un moment bien différent de leur vie : en 2007, dans la Nouvelle Star.

À l'époque, Virginie Efira, qui "rêvait de cinéma" selon le chanteur dans Le Monde, n'a pas encore franchi le pas et semble s'épanouir sur les plateaux de télé. Du moins, c'est ce que pense le public. Mais Julien Doré, qui a 5 ans de moins qu'elle et qui est candidat de la saison 5, comprend à quel point elle est aussi perdue que lui.

"Elle arrivait de Belgique, je débarquais de Nîmes, on s'est revus très vite. On s'est retrouvés dans certaines situations absurdes, au milieu d'humains qui se réunissent et ne partagent rien, ne s'écoutent pas, ne se regardent pas...", se souvient-il de cette époque. Heureusement, les deux amis savent veiller l'un sur l'autre, surtout que Paris était une ville intimidante pour eux.

Virginie Efira, une actrice sans limites

"Par notre éducation et notre origine, on s'est protégés mutuellement. [...] On s'est même demandé s'il fallait gommer nos accents", raconte le papa d'un petit garçon, qui a fini par retrouver son ami dans le clip de sa chanson Kiki, conscient du doute qui habite la jeune femme à l'époque : le cinéma "lui paraissait impossible" alors. Une marche pourtant franchie quelques années plus tard, d'abord en tant qu'héroïne de comédies romantiques... avant que le succès ne frappe à sa porte et que les réalisateurs les plus prestigieux ne lui réservent leurs plus beaux rôles.

Éclatante dans quatre films en 2022 (En attendant Bojangles, Don Juan, Revoir Paris et Les Enfants des Autres), l'actrice sera sûrement accompagnée aux César par son compagnon Niels Schneider, rencontré en 2018 sur le tournage d'Un amour impossible, et qui vit avec elle et sa fille Ali (dont le père est le réalisateur Mabrouk El Mechri) à Paris.

En 2023, elle est attendue dans L'Amour et les Forêts, de Valérie Donzelli, qui fait partie de ses réalisatrices fétiches, mais également dans un tout autre registre : en effet, elle rejoindra Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache ou encore Pierre Niney dans la saison 3 de LOL : Qui rit sort sur Prime Video... qu'on attend avec impatience !