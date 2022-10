Gad Elmaleh, Leila Bekhti, Jonathan Cohen... Le casting de la saison 3 de LOL : Qui rit sort annoncé et impressionnant !

Bref, un casting 5 étoiles qui devrait nous valoir des crampes de rire... et une saison qui devrait devenir culte comme le sont devenues les deux saisons de La Flamme et du Flambeau. Et on a déjà hâte de revoir Leïla Bekhti dans son rôle d'Alexandra, très mauvaise perdante et qui voudra sans doute gagner le jeu à tout prix. Du moins, si elle arrive à résister aux blagues de ses camarades !

Véritable succès d'audience lors de sa diffusion entre 2021 et 2022 sur la plateforme Prime Video, le jeu LOL : Qui rit sort avait d'abord vu s'affronter les membres de la Bande à Fifi (Tarek Boudali, Julien Arruti), des jeunes humoristes (Inès Reg, Hakim Jemili, Kyan Khojandi) et des acteurs plus expérimentés comme Gérard Jugnot ou Alexandra Lamy, qui avait remporté la première saison.

La quinquagénaire avait ensuite participé à la seconde année en tant que co-présentatrice alors qu'une toute nouvelle bande, aussi hilarante, était interdite de rire. Cette fois-ci, Eric et Ramzy avaient fait le show en compagnie de Melha Bedia, la petite soeur de Ramzy, d'Audrey Fleurot et de Camille Lellouche, de plus en plus enceinte d'ailleurs, qui avait fini par remporter la deuxième édition avec Gérard Darmon.

Alors qui remportera la troisième saison de ce jeu ? On hésite à prendre les paris... mais le moment s'annonce déjà hilarant en tout cas !