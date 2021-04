Benjamin Castaldi grillé sur Tinder : il explique sa "grosse bêtise"

A 51 ans, Benjamin Castaldi affiche une vie amoureuse particulièrement bien remplie ! Entre deux mariages, l'ex-animateur de Loft Story a aussi multiplié les rencontres comme il l'a expliqué librement le mercredi 28 avril 2021 sur C8. Lors du 6 à 7 avec Casta, le présentateur évoquait notamment la future émission de M6 intitulée Et si on se rencontrait ? qui suivra les rencontres réelles de participants entretenant jusque là des échanges uniquement virtuels. L'occasion d'une petite discussion avec ses invités, dont l'animatrice radio Tiffany Bonvoisin, autour des applications.

Alors que cette dernière assumait son célibat et évoquait son travail de matinalière, avec un rythme de vie plus difficile pour trouver l'âme soeur, Benjamin Castaldi a fait une première confidence. "La matinale, ça n'a pas arrangé l'un de mes couples, a-t-il révélé. Je suis parti à la radio le matin et je suis revenu après la matinale, j'étais sur RTL2 pour ne pas la citer. J'ai eu un petit texto pour me dire qu'elle était partie", a-t-il raconté.

Mais, surtout, Benjamin Castaldi a admis avoir lui aussi été inscrit sur des applications de rencontre. "J'avais fait une grosse bêtise... A une certaine époque, j'étais parti un peu vivre en Amérique. Et je m'étais inscrit sur le réseau Tinder mais pensant que ce n'était pas interconnecté. Je pensais que c'était régionalisé en Amérique ! Donc forcément, tout le monde en France a su que j'étais sur Tinder. C'est encore une de mes gaffes mais bon, on n'est plus à une gaffe près. On m'appelle Gaston Lagaffe", a-t-il ajouté.

Benjamin Castaldi, qui a récemment fait des confidences sur la vie amoureuse du fils d'Yves Montand, a été marié à Valérie Sapienza (de 1993 à 2001) avec qui il a eu ses fils Julien et Simon, puis à Flavie Flament (de 2002 à 2008) avec qui il a eu Enzo puis à Vanessa Broussouloux (de 2011 à 2016) et, enfin, à Aurore Aleman (de 2016 à nos jours) avec qui il a eu Gabriel.