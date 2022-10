Benjamin Castaldi : "Né le cul dans le beurre", critiqué par Tex pour ses déboires financiers, il s'emporte

C'est un sujet qui ne cesse de refaire surface dans Touche pas à mon poste depuis quelque temps. La situation économique difficile de Benjamin Castaldi , chroniqueur phare de l'émission, n'est donc plus un secret pour personne. Mais ce lundi 24 octobre, ce dossier est revenu sur la table. Il a notamment été invité par Cyril Hanouna et sa bande à réagir aux propos de Tex dans l'émission Chez Jordan, qui a vivement critiqué la façon dont le père de Simon et Julien gère ses finances.

L'ancien animateur des Z'amours en est même venu à déceler un potentiel problème dans son éducation. "Pour dépenser autant, puis après se retrouver à la rue en devant de l'argent aux impôts... Il y a un truc qui lui a échappé", a-t-il déclaré. Ce qui a bien évidemment poussé le principal concerné à réagir. "Il n'a pas tous les tenants et aboutissants", a-t-il notamment répondu, de quoi obliger Baba à réclamer une remise en contexte. "On reprend tout depuis le début, nous sommes à TF1 avec Flavie Flament (ex-femme de Benjamin Castaldi de 2002 à 2008 et mère avec lui d'Enzo)", a lâché le présentateur de C8 afin d'introduire Benjamin Castaldi.

Mais je t'emm*****

"À cette époque-là, tout va très bien. On vivait très bien et on dépensait beaucoup d'argent. Mais c'est celui que je gagnais donc pour ça, je n'ai de leçon à recevoir de personne", a répondu l'ex-animateur de Secret Story, en rajoutant que si c'était à refaire, "je le referai". Après quelques échanges avec les chroniqueurs et avoir notamment assumé s'être trompé en investissant "massivement dans de l'immobilier pourri", Benjamin Castaldi a dû se confronter cette fois-ci à l'avis de son collègue Gilles Verdez.

"Je soutiens Tex. Il parle d'éducation, peut-être que vous avez vécu dans un milieu trop riche ?", s'est alors demandé ce dernier, de quoi provoquer, avec beaucoup d'humour, la furie de Benjamin Castaldi qui ne lui a pas vraiment donné tort. "Mais je suis né le c** dans le beurre ! On m'emmenait à l'école en Ferrari ! C'était 1000 mètres carrés habitables chez moi ! Une grande piscine de 25 mètres ! Mais je t'emm***** ! ", a-t-il répondu en effectuant un bras d'honneur à l'égard de son camarade, de quoi offrir une séquence culte à Cyril Hanouna ainsi qu'aux téléspectateurs.