Benjamin Castaldi bientôt en cessation de paiement : révélations inquiétantes sur sa "fin de vie financière"

Benjamin Castaldi a toujours été très transparent sur ses situations financières, autant lorsqu'il gagnait beaucoup d'argent que lorsqu'il a tout perdu. Car oui, après avoir connu le succès dans les années 2000, notamment grâce à Secret Story qu'il animait, il a fini par traverser un long passage à vide, la faute à quelques mauvais investissements, une vie luxueuse et à ses trois divorces très coûteux. Résultat, il se retrouve très endetté. Aujourd'hui, il doit encore rembourser la somme vertigineuse de 2,5 millions d'euros.

En devenant chroniqueur de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a néanmoins réussi à sortir la tête de l'eau mais, ce mardi 6 septembre, il n'était pas des plus rassurants. En effet, alors que le point sur sa situation financière se faisait dans Touche pas à mon poste, le papa de quatre enfants (Julien, 25 ans et Simon 21 ans nés de sa relation avec Valérie Sapienza, Enzo, 18 ans, fruit de ses amours avec Flavie Flament et Gabriel, né en août 2020 de son dernier mariage avec Aurore Aleman) a révélé se trouver dans une impasse. "C'est mort, je serai en fin de vie financière dans quinze jours, ce n'est pas grave. Ce sera cessation de paiement. L'argent quand y en a plus, y en a plus. J'ai une échéance que je ne pourrai pas honorer car j'ai un ami qui m'a proposé une caution qu'il ne m'a pas faite. Je vais gérer au jour le jour. Je ne sais pas ce que je vais faire, ça va être compliqué", a-t-il avoué.

Une caution de 500 000 euros

Et en demandant des détails à Benjamin Castaldi ce mardi sur ce qui allait se passer pour lui, celui-ci a fini par s'agacer. "Bah ça va être compliqué, vous voulez que je vous dise quoi ? L'autre il a plein de millions et il nous fait chier. Il va m'emmerder longtemps lui ! Arrêtez un peu avec cet oseille que je n'ai pas. Vous en avez, moi j'en ai pas", a-t-il lâché, suscitant les rires autour de lui.

Cette caution qu'il a évoqué s'élève à hauteur de 500 000 euros et c'est à Cyril Hanouna qu'il a demandé de se porter garant. "Ce qui veut dire que s'il ne paye pas, c'est moi qui vais payer. Si c'est moi qui paye, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus personne n'est payé dans TPMP parce que je vais devoir récupérer l'argent sur la paye des chroniqueurs", avait expliqué l'animateur il y a quelques jours. Parti en vacances après cette demande, Baba, comme il est surnommé, n'avait alors pas donné suite. Reste à savoir si, en coulisses, Cyril Hanouna a finalement accepté d'aider son ami.