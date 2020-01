Benjamin Castaldi "pistonné" par un célèbre animateur : "Quel est le problème ?"

Être enfant de star n'est pas toujours une mince affaire. Les "fils et filles de" sont souvent critiqués lorsqu'ils choisissent de marcher dans les pas de leurs parents et parce qu'ils démarrent dans leur vie avec davantage de chances de leur côté. Un débat qu'a décidé de lancer Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste mercredi 15 janvier 2020. Sur C8, l'animateur a demandé à ses chroniqueurs si les personnalités qui baignent dans la notoriété depuis leur naissance ne sont pas privilégiées. La réponse fut claire pour Benjamin Castaldi. À ses yeux, il est évident que la réponse est "oui".

"Parce qu'ils ont la connexion, ils ont la facilité de pouvoir rencontrer les gens à ce moment-là. On m'a souvent posé la question quand j'ai commencé : Est-ce que t'es pistonné ? Je vais pas dire non, évidemment", a-t-il reconnu. Car oui, l'ex de Flavie Flament est le fils de Jean-Pierre Castaldi et Catherine Allégret – dont le père adoptif n'est autre qu'Yves Montand –, ainsi que le petit-fils de l'actrice Simone Signoret. Une lignée de renom qui lui a ouvert de nombreuses portes. "J'avais la chance de connaître Michel Drucker. Donc ma mère a appelé Michel Drucker en disant : 'Voilà, Benjamin, il a pas de boulot, est-ce que t'as pas un petit truc pour lui ?'" se souvient-il. Résultat, Benjamin Castaldi se retrouve stagiaire, à "amener les cafés". Des débuts peu glorieux et pourtant : "Après, il m'a fait faire des essais et il a cru en moi."

Face à son expérience personnelle, Benjamin Castaldi ne peut qu'assumer le "piston" dont il a bénéficié. "Moi, ça me dérange pas tellement qu'il y ait un piston, dans tous les métiers ! Vous êtes fils de charcutier, si vous avez du talent, et bah ça me pose pas de problème. Vincent Cassel, son père était une star. Vincent, il a fait l'école du cirque, il a travaillé, il est bourré de talent, quel est le problème ? Donc honnêtement, oui. On est privilégiés parce qu'on a accès à des choses auxquelles des gens n'ont pas forcément accès. Voilà, mais c'est tout", conclut-il. Un point de vue qui n'aura pas fait l'unanimité autour de la table...