Benjamin Castaldi se déshabille dans TPMP, et montre ses fesses en direct

Jeudi 12 novembre 2020, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs étaient sur le plateau pour une émission inédite de Touche pas à mon poste, sur C8. Et, en cours d'émission, Benjamin Castaldi s'est lâché en direct !

A notre époque, on ne peut plus faire ou dire n'importe quoi sur un plateau télévisé. Le CSA veille au grain et n'hésite pas à sanctionner quand une séquence est jugée choquante. Un sujet que Cyril Hanouna a voulu évoquer dans son émission du jeudi avec ses chroniqueur.s "La télé est-elle devenue trop chiante ?", a-t-il questionné son équipe. Chacun y est donc allé de son petit avis et a découvert certaines séquences qui aujourd'hui feraient bondir le gendarme de l'audiovisuel. Comme le jour où l'actrice Juliet Berto a fait l'apologie de la cigarette à une enfant de 11 ans, en 1978.

"Aujourd'hui, on fait plus attention. Il y a encore quatre cinq ans, on pouvait dire des conneries à la télévision. Aujourd'hui, si tu fais une blague c'est mal perçu. (...) Si ça continue comme ça, on ne pourra plus rien faire du tout. On a une chance, on est encore en direct nous. Mais pourquoi il n'y a plus de directs ? Parce que quand tu veux dire quelque chose, ça pourra être coupé. Je trouve ça regrettable. Les choses qui sont repréhensibles d'accord, mais pas pour tout et n'importe quoi", a regretté Benjamin Castaldi après que Cyril Hanouna lui a demandé son avis sur ce débat.

Afin de montrer ses revendication, l'époux d'Aurore Aleman s'est déshabillé quelques minutes plus tard. "Je vais montrer mes seins, c'est interdit !", a-t-il lâché avant d'ôter sa chemise blanche. Il a ensuite baissé son pantalon pour montrer ses fesses. De son côté, Jean-Michel Maire a tenté d'allumer une cigarette mais a vite été rappelé à l'ordre par Cyril Hanouna.