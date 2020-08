Benjamin Griveaux et sa femme Julia : sortie au Festival de Ramatuelle

Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski étaient de sortie vendredi 7 août 2020. Celui qui a été contraint d'abandonner la course à la mairie de Paris (remportée par Anne Higaldo) et l'avocate de renom sont venus, comme chaque été, au Festival de Ramatuelle. L'événement, qui a ouvert ses portes le 27 juillet dernier, et qui les refermera le 10 août prochain, a proposé la pièce Hugo au bistrot avec Jacques Weber et Magali Rosenzweig vendredi soir. Une représentation à laquelle Benjamin Griveaux et Julia Minkowski ont assisté.

Souriants, posant avec et sans masques, le député LREM de 42 ans et l'avocate de 40 ans se sont joints à Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle et Michel Boujenah, directeur artistique, pour une photo de groupe au théâtre de Verdure. Le couple a ensuite pu apprécier les prestations de Jacques Weber et Magali Rosenzweig.

Depuis deux ans, Jacques Weber récite Victor Hugo. Le comédien de 70 ans a souhaité, dit-il, "désacralisé Hugo qu'on met toujours au pinacle, à juste titre car il est Notre-Dame plantée dans la littérature. "Mais il y avait une proximité à retrouver. Nous avons tenté de le rendre plus empathique et plus populaire avec Magali Ronzenzweig". Jacques Weber a compilé des textes connus et méconnus : "C'est un mélange entre les moments célèbres, épiques romanesques, théâtraux et épistolaires de son travail colossal fait avec acuité et avec une saisie du détail qui nous paraît rien et qui dit tout".