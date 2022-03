Benjamin (Koh-Lanta 2022) marié à Amandine : une nouvelle vie pour le couple, grande annonce ! (EXCLU)

Quels sont vos projets ?

On vient de déménager avec ma femme, on est enfin devenus propriétaires ! On aimerait bien donner un autre sens au travail et faire en sorte de transformer ça en plaisir. On souhaite vivre de passions. Elle est secrétaire. Comme vu dans le portrait, on a un énorme Saint-Bernard et on aimerait bien en faire un élevage. On a toujours été très engagés auprès d'associations animales, notamment la SPA où on a été bénévoles. Pour nous, être près des animaux est quelque chose qui compte énormément. On parlait de politique tout à l'heure, on peut dire que la nature et les animaux c'est le sens profond de ce que je pense.

