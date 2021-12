Benjamin Lecomte : Sa femme Cindy victime d'un accident de ski, horrible douleur et opération à venir

Si les vacances au ski sont souvent l'occasion de passer de très bons moments, il ne faut pas oublier que ce sport peut parfois s'avérer très dangereux. C'est un peu ce qui vient d'arriver à Cindy Lecomte, la femme de Benjamin Lecomte, gardien de but professionnel qui évolue à l'Atletico Madrid en Espagne aux côtés d'Antoine Griezmann. Le belle blonde pensait passer un agréable moment avec des amis sur les pistes de ski, mais rien ne s'est déroulé comme prévu pour elle...

Comme elle l'a documenté en story sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 23 000 abonnés, la mère de Lily Rose (née en novembre 2013) et Leandro (né en juillet 2018) - qui a participé récemment à l'émission de téléréalité Championnes : Familles de Footballeur sur TFX - a vécu une drôle de journée. Si tout partait bien en début de journée, la femme de Benjamin Lecomte a été victime d'une chute qui a causé une grave blessure. Elle a été obligée d'être transportée par un secouriste sur la piste avant d'être emmenée en hélicoptère jusqu'à l'hôpital le plus proche. On peut attester de ce périple à travers les courtes vidéos qu'elle a publiées en story.

En attente de l'opération avec la pire douleur de ma vie ever...

Une fois à l'hôpital, Cindy a dû prendre son mal en patience sur son lit, mais visiblement le moral était bon. "En attente de l'opération avec la pire douleur de ma vie ever..." écrit-elle sur une très courte vidéo en boucle où on peut voir que la blessure se situe au niveau de son avant-bras gauche. Heureusement pour elle, la médecine a fait des progrès pour soulager les patients et elle ne va pas s'en plaindre. "Mais on garde le sourire grâce à la morphine", écrit-elle sur une seconde vidéo en y ajoutant plusieurs emojis pleurant de rire.

Un moment difficile à vivre pour Cindy Lecomte qui va devoir passer par l'opération avant certainement plusieurs mois de cicatrisation pour pouvoir de nouveau dévaler les pistes !