Benjamin Muller et sa femme Céline Kallmann marqués par un drame : "J'y pense tous les jours"

Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Ce vendredi 7 janvier 2022 en est un pour Céline Kallmann. Sur Instagram, elle a posté une photo d'elle depuis son lieu de travail. Une photo à priori simple où elle dévoile son look du jour. Mais derrière ses vêtements, se cachent en réalité des souvenirs déchirants. En effet, la journaliste de RMC apparaît vêtue d'une chemise aux motifs étoilés et chère à son coeur puisqu'elle l'avait l'habitude de la porter lorsqu'elle était enceinte. Malheureusement, elle n'aura pas eu le temps de la ressortir du placard pour sa dernière grossesse en 2021 en raison de sa fausse couche. De quoi alors faire réfléchir la belle brune, qui aurait justement dû arriver à son terme en ce mois de janvier 2022.

"Je porte une chemise pleine d'étoiles. Ça ne se voit pas mais c'est une chemise de grossesse. Ma soeur, qui a eu le plus beau bébé du monde il y a 3 mois, me l'a rendue. C'était celle de mon avant dernière grossesse. Si je n'avais pas perdu mon embryon en mars dernier, je serais sans doute en train d'accoucher. J'y pense tous les jours", a-t-elle écrit avec toujours beaucoup d'honnêteté. En commentaires, les internautes ont été nombreux à se montrer compatissants envers elle et à lui souhaiter beaucoup de courage pour surmonter son chagrin. "De tout coeur avec vous", "Pleins de pensées pour vous aujourd'hui et ce petit ange envolé", peut-on lire entre autres en commentaires.