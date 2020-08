Benjamin Samat et Nicolas (Les Marseillais) cambriolés : "Ils ont tout pris"

Il faut croire que l'Espagne porte malheur aux candidats des Marseillais. Après Alix qui a été agressée par des policiers et emprisonnée, c'est au tour de son ancien petit ami Benjamin Samat de raconter sa mésaventure lors de son séjour à Ibiza avec son meilleur ami Nicolas Ferrero, également candidat de l'émission de télé-réalité de W9.

Après avoir vécu un mois de juillet intense avec le tournage de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde près de Cannes (dont la diffusion débute ce lundi 31 août 2020, à partir de 18h50), Benjamin Samat a décidé de prendre un peu de bon temps à Ibiza avec Nicolas. Les deux candidats de télé-réalité passaient un très bon séjour... jusqu'à ce qu'ils soient victimes d'un cambriolage. En rentrant d'un dîner au restaurant, le beau brun de 28 ans et son ami ont découvert que la villa qu'ils avaient louée avait été cambriolée. "C'était trop beau pour être vrai... On s'est fait cambrioler pendant qu'on était au restaurant hier soir. Ils ont tout pris. Habits, sacs, ordinateurs, go-pro... Tout ! Ils ont forcé un volet et une vitre, ils ont explosé une porte. Ils se sont régalés. C'était Disney pour eux", a confié Benjamin samedi 29 août 2020 sur les réseaux sociaux.

Fort heureusement, Nicolas et lui n'étaient pas dans la maison quand les individus ont pénétré dans la villa. Ils ont donc tenté de relativiser : "On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si on avait été dans la maison à ce moment-là. Ce n'est que du matériel, donc j'essaie de relativiser, mais c'est chiant. Il faut aller au commissariat pour porter plainte, il faut faire marcher les assurances alors qu'on est en vacances... Mais il y a plus grave dans la vie."

De son côté, Nicolas a révélé que les cambrioleurs avaient également pris leurs passeports. "C'est la première fois dans ma vie que ça m'arrive, je me sens bizarre", avait-il ajouté. Malgré tout, les fratés,ont pu regagner le Sud de la France sans souci dimanche 30 août.