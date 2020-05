Benjamin Samat suspecté d'être en couple et lynché : "Vous m'avez gonflé !"

Séparé d'Alix depuis le dernier tournage des Marseillais en raison de son jeu de séduction avec Océane, Benjamin Samat est aujourd'hui un célibataire très prisé. Pourtant, certains espèrent encore un retour de flamme avec son ex, à tel point qu'ils ne supportent pas l'idée de le voir complice avec d'autres filles. Alors, lorsque le candidat de télé-réalité a été aperçu en virée en scooter il y a quelques jours avec une mystérieuse jeune femme, les internautes ont vu rouge.

Ces derniers sont même allés jusqu'à faire des recherches sur la jeune femme en question et ont commencé à l'accabler sur les réseaux sociaux. Face aux très nombreux messages malveillants reçus au cours du week-end, Benjamin a pris la parole pour s'insurger et mettre les choses au clair avec ses fans un peu trop envahissants.

Allez vous faire soigner !

"Les 'Cyber Harceleurs", vous m'avez vraiment gonflé. Allez vous faire e*****. Généralement, je ne m'exprime jamais, mais vous m'avez usé. Si je n'ai pas envie de vous dire ce que je fais et avec qui je le fais, c'est mon droit. Maintenant, d'aller insulter des personnes qui n'ont rien demandé juste pour votre petit plaisir personnel... Allez vous faire soigner !", a-t-il déclaré, passablement énervé, avant de confirmer son célibat : "Que vous meniez vos petites enquêtes jusque-là, ça ne me dérange pas, mais de là à insulter les gens gratuitement comme ça, vous êtes des malades mentaux. Maintenant, c'est la première et dernière fois que je m'exprime sur le sujet. Je ne suis en couple avec personne. J'ai le droit d'avoir des amis comme tout le monde."

Pour conclure sur le sujet, Benjamin en est arrivé à menacer sa communauté de ne plus rien lui communiquer dans le cas où les choses ne s'apaiseraient pas. "Retenez bien un truc : je ne vous appartiens pas. Je vous montre quelques bouts de ma vie privée, mais s'il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer, c'est mon choix et je n'ai normalement pas à me justifier. J'ai toujours été comme ça, assez discret dans tout ce que je fais. Alors, si vous voulez que je continue à vous partager ce que je vous partage au quotidien, respectez ce que je décide de ne pas vous montrer également." En espérant que cette mise au point ait réussi à calmer les plus curieux...