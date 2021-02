Benjamin Siksou fait son coming out et révèle être en couple depuis huit ans

Il y a bientôt treize ans, Benjamin Siksou était révélé au grand public en participant à Nouvelle Star (2008). Le chanteur de 33 ans qui a réussi à se hisser jusqu'en finale face à Amandine Bourgeois, a depuis poursuivi une carrière plutôt discrète, ne sortant son premier album qu'en 2017. Benjamin Siksou a également presque toujours fait profil bas lorsqu'il s'agissait de sa vie privée, jusqu'à ce jeudi 4 février 2021. L'ex protégé de Philippe Manoeuvre a participé au podcast de la plateforme musicale Spotify intitulé Coming-Out. Un rendez-vous au cours duquel il a donc évoqué son homosexualité.

"Je n'ai jamais ressenti la nécessité de parler de ça publiquement", explique-t-il au micro d'Elise Goldfarb et Julia Layani. Et pour lui d'avouer ne pas apprécier le terme "coming-out" : "Ça m'inspire l'aveu, la faute et le devoir moral envers l'autre. Or, ces notions-là rendent l'homosexualité très lourde à porter. Je ne me suis jamais senti soulagé d'en parler à qui que ce soit, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que je l'annonçais à ma famille, à mes amis, autour de moi... C'était pas de ne pas en parler qui était lourd mais de ne pas le vivre". Ainsi il préfère parler "d'affirmation". Un terme qui "englobe plus de choses" selon lui. Benjamin Siksou a "quand même des choses à dire" sur le sujet et c'est ainsi qu'il a retracé son parcours amoureux après avoir pris conscience de son attirance pour des deux genres "très tôt, vers l'âge de 6 ou 7 ans". L'artiste explique avoir vécu "deux grandes histoires d'amour", la première avec une femme qui "a duré assez longtemps". En effet, Benjamin Siksou était même avec sa compagne lors de sa participation à Nouvelle Star. Mais au bout de cinq ans de relation, où son attirance pour les hommes était connue de sa petite amie mais "taboue", c'est la rupture.

À l'âge de 25 ans, il se met en couple pour la première fois avec un homme, son compagnon actuel. Et au bout d'un mois d'amour, il le présente à ses parents. Il se souvient alors de leur "choc" et de leurs "maladresses" à ce moment-là. Benjamin Siksou écrit des années après une chanson sur son histoire avec celui qu'il aime, Chanson pour Julien. La version officielle n'est pas encore sortie mais le chanteur et comédien a d'ores et déjà reçu quelques critiques. "Ça me gêne", "J'ai l'impression de rentrer dans ton intimité", "Ca manque d'humour", "Faudrait que tu fasses un duo avec une fille", "J'ai peur que les gens n'arrivent pas à s'y reconnaître", a-t-il reçu comme commentaires. Benjamin Siksou craint malheureusement que les mentalités ne changent pas. "Il y a quand même un truc. On est en plein Paris, en 2018 à l'époque, mais aujourd'hui encore on me dit des trucs qui dérangent", conclut-il au bout d'une vingtaine de minutes de discussion.