Benoît Paire ose tout : le tennisman dévoile sa nouvelle folie capillaire

Il est comme ça Benoît Paire. Affichant une barbe et une chevelure brune depuis bien trop longtemps, le tennisman français s'est offert un passage chez le coiffeur avec pose de produits colorants. L'athlète de 32 ans a partagé le résultat pour le moins surprenant sur Instagram, le vendredi 24 septembre 2021.

Ses fans pouvaient alors découvrir, en story, un selfie de Benoît Paire avec les cheveux colorés d'une teinte ardente de rose. "Et après je me demande pourquoi j'ai plus de cheveux !", a écrit le compagnon de Julie Bertin sur le réseau social. À force de décolorer et de colorer ses cheveux à outrance, le champion de tennis avait déjà regretté que son cuir chevelu ne soit pas au meilleur de sa forme.

"Mes cheveux sont démolis, complètement brûlés, j'ai le crâne en feu, mais j'assume, c'est un choix. Je ne sais pas si vous voyez, C'est terrible, mais voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de bien jouer au tennis", avait-il expliqué sur le sujet dans un entretien à notre micro.