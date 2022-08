Benoît Paire : Un célèbre humoriste déniche son sosie en Algérie !

La saison de Benoît Paire est à l'image de sa carrière, faite de hauts et de bas. Le champion français avait parfaitement débuté l'année avec de superbes performances lors de l'Open d'Australie. De quoi lancer la saison de la meilleure des manières, mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Le natif d'Avignon a enchaîné les défaites et les coups de sang pour finir par couper quelques semaines début juin. Revenu sur les cours, il a entre temps mis fin à sa relation avec la belle Julie Bertin et d'après les dires de l'ancienne candidate de télé-réalité, la fidélité du sportif de 33 ans serait en cause.

Malgré les tracas du quotidien et une santé mentale pas toujours au mieux, comme il s'en est exprimé il n'y a pas si longtemps que ça, Benoît Paire tente de poursuivre sa saison avec un dernier évènement majeur à venir, l'US Open. Une compétition qui fait rêver tous les jours et qui sera notamment l'occasion pour Serena Williams de faire ses adieux au monde du tennis après plus de deux décennies de règne sans partage. En attendant de s'envoler pour New York, l'ex compagnon de Shy'm s'entraîne et profite de la vie comme il a l'habitude de le faire. Il vient d'ailleurs de recevoir une petite vidéo qui l'a bien fait rire de la part d'un humoriste très populaire sur les réseaux sociaux.

Je suis arrivé à Oran et devinez qui me fait la surprise, qui vient me chercher à Oran, c'est exceptionnel, Benoît Paire

Sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 400 000 abonnés, Benoît Paire a repartagé la courte vidéo de l'humoriste Redouane Bougheraba, actuellement en tournée en Algérie et qui vient de tomber sur la copie conforme du tennisman. "Je suis arrivé à Oran et devinez qui me fait la surprise, qui vient me chercher à Oran, c'est exceptionnel, Benoît Paire", lance-t-il avant de tourner la caméra vers un homme avec une barbe imposante et dont le look ressemble effectivement beaucoup à celui du sportif. "Benoît Paire, grand tennisman français, très mal classé en ce moment, j'espère qu'il va remonter dans le classement, mais c'est normal il est au bled, il est désambiancé", poursuit l'humoriste, qui termine hilare (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Une vidéo très marrante et qui a semble-t-il bien fait rire Benoît Paire. Idéal pour se mettre dans le bain, à quelques jours d'un tournoi très important !