Benoît Poelvoorde : Qui est Coralie, son ex-compagne avec qui il a vécu 22 ans ?

Comme de nombreuses stars, Benoît Poelvoorde a fait le choix de ne parler que rarement de sa vie privée dans les médias. Mais, parfois, le comédien de 56 ans que l'on retrouvera dans Venise n'est pas en Italie ce dimanche 8 août 2021 sur France 2, n'hésite pas à baisser sa garde et à se dévoiler. Dernièrement, c'est au sujet de sa relation avec son ancienne compagne, Coralie - avec qui il a été en couple pendant vingt-deux ans - que l'acteur d'origine belge a été plutôt loquace.

Lors d'une interview au magazine suisse, L'Illustré, le 16 juillet dernier, Benoît Poelvoorde s'est confié sur sa rencontre avec Coralie. "Je l'ai rencontrée à Cannes. Elle était l'attachée de presse de C'est arrivé près de chez vous. Elle a abandonné son activité pour s'occuper d'un être aussi infantile et sans responsabilité que moi", a-t-il expliqué avec humour. Et de poursuivre, un peu gêné : "Coralie est extrêmement compréhensive." Une complicité importante à ses yeux qu'il a également rappelé lors de son passage dans l'émission La Vraie Histoire de... Benoît Poelvoorde, diffusée sur M6 le 17 juillet dernier. On a pu découvrir que lorsqu'il était en plein tournage pour Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques pendant six mois au Maroc et en Espagne, Benoît Poelvoorde a mal supporté la distance et a plongé dans l'alcool. Une phase difficile de sa vie dont il s'est sorti : "Mais je me suis battu, j'y ai cru."

Une séparation en 2014

En 2014, leur couple battant de l'aile ils décident de se séparer. Dans un entretien, la même année, Benoît Poelvoorde a partagé sa difficulté à refaire sa vie. "Je ne veux pas fonder de famille, sinon je l'aurais déjà fait. J'ai vécu vingt-deux ans avec la même femme. On vient de se séparer. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Après vingt ans de vie commune, comment, en quelques heures, ta bouche pourrait ne plus être la mienne ? Je n'y crois pas", a-t-il expliqué. Et de conclure, catégorique : "En tout cas, je n'aurai pas d'enfants : je ne veux pas mettre quelqu'un dans l'embarras. Faire un enfant, c'est comme amener quelqu'un à une soirée où il n'a pas été invité." Car même si par la suite il a confirmé être en couple avec Chiara Mastroianni, Benoît Poelvoorde n'a jamais pu se passer de la compagnie de son ex.