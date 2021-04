Benoît, tourne-toi : Que deviennent les quatre interprètes du mythique tube des années 2000 ?

Quand j'ai enregistré la chanson, je ne savais même pas de quoi ça parlait

À l'époque, le chanteur n'était pas seul dans le clip tourné à Sainte-Savine, ni sur les scènes de la tournée NRJ Party Tour. Quand Najoua Belyzel lui demandait s'il n'était "pas un peu techno", vissée à son téléphone à fil, elle le faisait aux côtés de ses deux copines Aurélia Bindewald et Veronina Raëllison. "L'une des deux m'écrit de temps en temps sur Instagram. On s'est retrouvé comme ça, poursuit l'angélique interprète. Elles sont devenues maman. Aurélia est une artiste, elle travaille dans le domaine du spectacle, de la danse aérienne. Veronina a monté son entreprise et continue le chant et la danse."

Ces quatre-là se retrouveront-ils un jour sur scène ? Difficile à dire. Najoua Belyzel et Christophe Casanave avaient tenté d'offrir une suite à l'aventure en écrivant ensemble le titre Comme Casanova. Hélas, la chance a tourné en même temps que Benoît. La chanteuse garde, d'ailleurs, un amusant de souvenir de son expérience. "Pour l'anecdote, quand j'ai enregistré la chanson, je ne savais même pas de quoi ça parlait, avoue-t-elle. Je l'ai su après ! Pour vous dire à quel point j'étais un petit bébé, qui sortait de sa Lorraine. En plus il y avait deux versions. Une version hard et une version soft. Mais c'était génial..."

