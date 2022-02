Berlinale 2022 : La Française Claire Denis récompensée ! Découvrez le palmarès

Clap de fin pour la 72e édition de la Berlinale ! Le 16 février 2022, le festival de cinéma allemand a remis ses précieux Ours. Et surprise, une Française a été récompensée par le jury, présidé cette année par le réalisateur américain Night Shyamalan : l'Ours d'argent de la Meilleure réalisation a en effet été remis à Claire Denis pour le film Avec amour et acharnement, une histoire d'amour intense qui réunit à l'écran Juliette Binoche et Vincent Lindon, dont la date de sortie n'est pas encore connue en France. Les deux comédiens avaient fait le voyage pour la présentation du film à Berlin le 12 février dernier.

Les femmes étaient à l'honneur mercredi soir, avec un palmarès presque exclusivement féminin. Le très convoité Ours d'or a en effet été remis à la réalisatrice Carla Simón pour le film espagnol Alcarràs. Comme le souligne l'AFP, en décrochant ce prix, la cinéaste de 35 ans devient la troisième jeune réalisatrice d'affilée à être sacrée par un festival majeur, après les Françaises Julia Ducournau, Palme d'or à Cannes pour Titane et Audrey Diwan, Lion d'or à Venise pour L'Evénement.

"C'est une tendance qui est là pour rester parce que les références changent. Quand j'étais étudiante, il était difficile de se référer à des réalisatrices, mais petit à petit ça change, parce qu'il y a une volonté, parce que nous sommes la moitié de l'humanité et que nous devons donc raconter la moitié des histoires. Mais nous n'y sommes pas encore", a déclaré Carla Simón en conférence de presse, soulignant que le cinéma comptait encore une minorité de réalisatrices et de productrices.

Le Grand prix du jury a quant à lui été attribué à Hong Sangsoo pour The Novelist's Film, tandis que le Prix du jury a mis à l'honneur Natalia López Gallardo et le film Robe of Gems. Du côté des prix d'interprétation, celui du rôle principal (non genré) a récompensé l'actrice germano-turque Meltem Kaptan pour sa performance dans le film Rabiye Kurnaz contre George W. Bush. Le prix de la Meilleure interprétation dans un rôle secondaire a lui été attribué à Laura Basuki pour le film Nana.



Le palmarès de la 72e édition du Berlin International Film Festival :

- Ours d'or du meilleur film : Alcarràs de l'Espagnole Carla Simón



Les Ours d'argent :



- Grand prix du Jury : The Novelist's Film de Hong Sangsoo.



- Prix du Jury : Robe of Gems de Natalia López Gallardo.



- Meilleur réalisation : Claire Denis pour Avec amour et acharnement.



- Meilleure interprétation dans un rôle principal (prix non genré) : Meltem Kaptan dans le film Rabiye Kurnaz contre George W. Bush



- Meilleure interprétation dans un rôle secondaire : Laura Basuki dans Nana.