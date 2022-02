Diaporama Berlinale 2022 : La Française Claire Denis récompensée ! Découvrez le palmarès

La Française Claire Denis et son Ours d'argent de la Meilleure réalisatrice pour son film "Avec amour et acharnement", à la Berlinale.

Natalia Lopez Gallardo (Ours d'argent et Prix du jury dans la section long métrage) - Press room de la 72ème édition du Festival International du Film de Berlin, La Berlinale, à l'Hotel Grand Hyatt à Berlin. Le 16 février 2022 © Imago / Panoramic / Bestimage

Juliette Binoche - Red Carpet de la première du film "Avec amour et acharnement" lors de la 72ème édition du festival international du film de Berlin le 12 février 2022. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage

Juliette Binoche - Photocall du film "Avec amour et acharnement" (Both Sides of the Blade) lors du 72ème festival international du film de Berlin le 12 février 2022