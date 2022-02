Juliette Binoche fait le show à la Berlinale : talons XXL et look flashy avec Vincent Lindon

Invités sur le tapis rouge de la Berlinale le 12 février 2022, Juliette Binoche (57 ans) et Vincent Lindon (62 ans) sont les acteurs principaux du nouveau film de Claire Denis, Avec amour et acharnement. En lice pour l'Ours d'Or, la réalisatrice a pu compter sur les personnalités de feu des deux acteurs pour faire la promotion de son dernier film. Habillée avec un costume orange flashy associé à des escarpins vinyles XXL, l'actrice qui a reçu un César de la meilleure actrice en 1994 et un oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1997 a fait sensation sur le tapis rouge.

Coiffée avec un chignon bas structuré et sublimée avec un maquillage composé de nuances d'ocres, la belle brune a pu compter sur l'élégance de son acolyte Vincent Lindon pour faire le show. Pour l'occasion, l'acteur qui a remporté le César du meilleur acteur en 2016 a choisi de porter un costume noir accompagné de derbies noires. Très complices, les deux acteurs ont enchaînés les sourires et les accolades sur le red carpet.

Lors du photocall le même jour, Juliette avait choisi un ensemble beige composé d'une veste de costume sans manches, d'un pantalon et d'un top à col roulé effet glitter. Adepte des talons XXL, elle portait également des chaussures à talons rouges très flashy. De son côté, Vincent Lindon avait opté pour un look décontracté en portant un costume et une chemise bleue.

Claire avait envie qu'on arrive comme des fauves

Incarnant un couple au bord de la rupture dans le film Avec amour et acharnement, Juliette Binoche a confié avoir dû "s'adapter" face à un acteur qui "aime bien improviser" et lui faisait "perdre (ses) repères". "Il a une énergie et un besoin de se rassurer qui fait que ça mobilise une attention que je n'avais jamais vraiment vécue sur un plateau" a-t-elle indiqué à l'AFP.

"Claire avait envie qu'on arrive comme des fauves, je crois, enfin c'est ce que je me raconte", explique Vincent Lindon. "On avait un rendez-vous, Juliette Binoche et moi, avec Claire Denis, comme deux personnes qui ont fait un parcours pendant 35 ans et puis, tout d'un coup, vont jouer ensemble", a ajouté l'acteur.

Si la réalisatrice a adoré la capacité de Juliette Binoche "à laisser entrevoir sa douleur, ses craintes" mais aussi sa "puissance émotionnelle", elle a également apprécié la masculinité de Vincent Lindon qui est un acteur "qui s'ouvre, qui a confiance"

Côté professionnel, Juliette Binoche vient par ailleurs de signer pour sa première série pour Apple TV, où elle va incarner Coco Chanel.