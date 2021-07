Bernadette Chirac victime d'une fuite de gaz : sa concierge lui sauve la vie en pleine nuit !

Plus de peur que de mal pourBernadette Chirac. L'octogénaire, qui vit seule dans son appartement parisien, a frôlé la mort ! Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2021, une fuite de gaz a été détectée par la concierge de l'immeuble où réside la veuve de l'ancien président de la République.

Selon les informations du magazine Closer en kiosques ce vendredi 9 juillet, la gardienne de l'immeuble qui a été alertée par l'odeur forte du gaz, a eu les bons gestes ! Elle a fait sortir Bernadette Chirac, 88 ans, de son lit, a frappé à toutes les portes et a ensuite appelé les techniciens du réseau GRDF.

Après évacuation de tous les résidents, l'équipe de professionnels est intervenue. L'origine de la fuite a pu être détectée et les habitants du 3 quai Voltaire ont pu retrouver leurs appartements après une nuit agitée.

Bernadette Chirac : très discrète depuis la mort de Jacques Chirac

Anéantie par la disparition de son mari, en 2019, avec qui elle a partagé 63 ans de vie commune, la fondatrice de l'opération Pièces Jaunes ne parle plus beaucoup et se fait très discrète depuis qu'elle est veuve.

Selon les récentes confidences de son ami le journaliste Henri-Jean Servat, invité en mai dernier sur le plateau de L'Instant de Luxe, l'ancienne première dame n'irait "pas génialement bien". "Je ne vais pas mentir, j'ai Madame Chirac au téléphone fréquemment (...) Elle ne se montrera plus et ne fera plus d'interview", a affirmé ce proche du clan Chirac. Fragile, la grand-mère de Martin Rey-Chirac se déplace désormais en fauteuil roulant.

L'ancienne conseillère générale de la Corrèze, qui a été enchantée d'apprendre l'élection de sa fille Claude Chirac, à ce poste, a eu beaucoup de chance !

Qui sait ce qui aurait pu se passer, cette nuit-là, si la concierge n'aurait pas été sur les lieux ?