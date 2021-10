Bernard Tapie et Alain Delon : Leur dernière conversation sur la mort révélée au grand jour

C'est un échange téléphonique qui donne des frissons. Bernard Tapie, qui est décédé le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans, songeait à la mort depuis des mois, lui qui affrontait la maladie comme un lion enragé. Il avait d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter avec un autre monstre sacré de notre paysage médiatique : le comédien Alain Delon, lors d'une interview filmée par Cyril Viguier pour TV5 Monde qui n'avait jamais été diffusée à la télévision.

Ces images, heureusement, BFMTV a pu les récupérer. On y voit Alain Delon particulièrement ému au téléphone avec Bernard Tapie. "Je ne me permets pas de conseiller quelque chose qui appartient à chaque personne, expliquait l'homme d'affaires, la voix brisée. Pour ma part, la mort, c'est une étape de l'existence. Je continue de penser que c'est une étape seulement. Et que l'existence, elle va bien au-delà. Quand Brigitte Bardot va partir, plein de gens, dont moi, vont être très malheureux. C'est le cas d'Alain Delon."

Ça m'a fait une peine atroce

Ils s'étaient alors fait une promesse, celle d'aller boire un café "avant de partir tous les deux". "Merci Bernard, c'est très beau tout ce que vous dites. Et c'est tristement très juste" avait relevé Alain Delon devant Cyril Viguier. Hélas, aujourd'hui, l'heure est aux hommages et l'acteur n'est pas épargné par la douleur de cette perte. "Ça m'a fait une peine atroce, a-t-il raconté sur LCI. Je l'aimais beaucoup, on s'adorait, on se parlait souvent, l'un aidait souvent l'autre et ça m'a fait une peine atroce. J'espère qu'il est parti dans son sommeil, qu'il n'a pas souffert, qu'il n'a rien senti."

La messe pour les obsèques de Bernard Tapie sera célébrée ce vendredi 8 octobre 2021 à 11h à Marseille, à la Major, la cathédrale sainte Marie-Majeure. Une procession sera organisée la veille, jeudi soir, des plages du Prado au Stade Vélodrome, où une photographie géante du défunt est déjà exposée. Les Marseillais pourront ensuite se recueillir autour du cercueil de l'homme d'affaires.