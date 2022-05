Bernard Tapie : Photos d'un heureux évènement dans sa famille !

Alors qu'il y a quelques mois son passage à l'église était frappé du sceau du deuil, Rodolphe Michaux-Tapie a retrouvé le chemin de la maison de Dieu pour un évènement nettement plus agréable. En effet, il a baptisé son fils Hugo et n'a pas résisté à l'envie de partager sa joie sur Instagram en dévoilant quelques photos et une vidéo du grand jour.

Sur son compte, Rodolphe Michaux-Tapie a donc pris la pose avec son petit garçon âgé de 7 ans, sous le soleil radieux de Marseille, au cours du week-end du 7 et 8 mai. "Baptême de ma merveille", écrit le fier papa en légende de sa publication, posant avec son fils souriant et tout de blanc vêtu. Le prêtre en charge du rituel lui a alors versé de l'eau bénite sur le crâne, sous le regard de la famille et des proches, avant que des chants ne prennent le relais. Parmi la foule des convives, on pouvait noter la présence de Sophie Tapie, laquelle a partagé une photo avec Hugo dans sa story Instagram. "I love you", a-t-elle réagi de son côté. La jeune femme, chanteuse de métier, est comme le reste de son clan très portée sur l'importance de la famille même, si parfois, elle ressent de la pression à porter le nom qui est le sien...