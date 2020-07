Beverley Mitchell : Enfin maman d'une petite fille après sa fausse couche

Ils sont désormais Cinq à la maison ! Dimanche 19 juillet 2020, Beverley Mitchell a accueilli son troisième enfant, une petite fille prénommée Mayzel Josephine. "Heureuse de partager ce monde avec notre adorable fille, Mayzel Josephine. Elle a pris nos coeurs et nous ne pourrions pas l'aimer plus. Nous sommes si heureux de baigner dans les câlins et les bisous", a-t-elle tendrement écrit.

La petite Mayzel intègre la famille déjà composée d'un garçon, Hutton Michael (5 ans) et d'une fille, Kenzie Lynne (7 ans). La petite dernière ne sera donc pas seule à porter un prénom peu commun.

C'est en mars dernier que l'actrice Beverley Mitchell (39 ans) avait annoncé qu'elle était enceinte, en publiant une photo d'elle, test de grossesse à la main, sur Instagram. Une jolie nouvelle, puisqu'elle avait souffert d'une fausse couche en 2018, perdant les jumeaux qu'elle portait.

"Si je n'avais pas fait de fausse couche, j'aurais un bébé, peut-être deux. Même si j'ai compris dans mon coeur que ce n'était pas mon destin, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer", avait-elle déploré dans une publication de son blog, Growing up Hollywood, à propos de la perte des foetus.

On sait déjà comment Beverley Mitchell a accouché. Dans une interview à Us Weekly, la comédienne a récemment expliqué qu'elle avait un placenta accreta (la même anomalie qui avait contraint Kim Kardashian à avoir recours à une mère porteuse) et, à ce titre, elle avait déclaré qu'elle devait accoucher par césarienne, un peu avant la date du terme.