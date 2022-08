Beverly Hills 90210 : Une star de la série est morte, son ancien partenaire Ian Ziering sous le choc

Une nouvelle qui a beaucoup attristé ses fans et notamment de nombreux acteurs, qui ont rappelé sa "bonté" et sa "sagesse", expliquant qu'elle avait pris de nombreux jeunes sous son aile pendant toute sa carrière.

Son ancien partenaire de Beverly Hills 90210, Ian Ziering, a quant à lui publié un magnifique message : "Cela me brise le coeur d'apprendre que Denise Dowse est décédée. Au travers de mes années de travail sur Beverly Hills 90210, mes scènes avec Denise resteront toujours un souvenir que je garderai avec le plus grand respect pour son talent, et toute l'affection pour l'âme aimante qu'elle était".

"Certains de mes rires les plus chaleureux hors caméra, étaient entre elle et moi au sujet de la discipline que sa Mme Teasley infligeait à mon Steve Sanders. Mes sincères condoléances à sa famille, et tous ceux pour qui elle était chère" a-t-il conclu. Ses autres anciens partenaires de la série des années 90 n'ont pas encore réagi mais ne devraient pas tarder à exprimer toute leur tristesse. En plus de Beverly Hills, Denise Dowse avait joué de petits rôles dans de nombreuses autres séries dont Grey's Anatomy.