Ian Ziering célibataire : il demande le divorce (plusieurs fois !) à son épouse

A tous les petits malins qui confondent la fiction à la réalité : non, Ian Ziering n'est pas en couple avec Tara Reid, pas plus qu'avec Jennie Garth ou Lindsay Price. Depuis plus de neuf ans, la star de la série Beverly Hills était mariée à Erin Ludwig, une infirmière avec qui il a eu deux enfants, Mia (8 ans) et Penna (6 ans). Sauf que, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram, le temps des amours et de l'aventure vient de prendre fin. "C'est le coeur lourd que je vous annonce notre rupture, écrit l'acteur de 55 ans. Avec nos emplois du temps surchargés, nous avons évolué chacun de notre côté ces dernières années. C'est l'une des femmes les plus incroyables que j'aie rencontrées. Elle est la meilleure des mamans pour nos enfants."

Nous continuons à vouloir nous entendre pour protéger et éduquer nos filles

L'année se termine en alerte rouge pour Ian Ziering. La saga Sharknado, qui l'avait plus ou moins relancé dans un tourbillon de célébrité, n'aura pas droit à un septième volet et son retour dans Beverly Hills – intitulé BH90210 – n'a fait que très peu de vagues. Côté love, le comédien n'est pas beaucoup plus épanoui. "J'ai réalisé que certaines choses avaient été écrites à notre propos pour rendre la situation sensationnelle alors qu'elle ne l'est pas, poursuit-il sur Instagram. Nous continuons à vouloir nous entendre pour protéger et éduquer nos filles. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ces temps difficiles, pour que nous puissions nous concentrer sur la chose la plus importante : elles deux."