Beyoncé bientôt dans Black Panther 2 ? Ce contrat à 100 millions de dollars

La collaboration de Disney et Beyoncé ne ferait que commencer. Après avoir doublé le personnage de Nala dans le nouveau Roi Lion l'année dernière, The Sun rapporte que la chanteuse américaine s'apprêterait à signer un contrat à 100 millions de dollars (90 millions d'euros) pour qu'elle travaille sur trois autres projets.

On parle ici principalement de Black Panther 2. Le tabloïd britannique précise même que Beyoncé devrait participer à la bande originale du film. Mais son rôle dans le Marvel est encore flou. Il y a une sérieuse chance pour que l'artiste y figure aussi en tant qu'actrice.

"Beyoncé est devenue une actrice majeure de Disney et correspond parfaitement à leur marque", explique une source anonyme. Et en effet, la nouvelle version du Roi Lion a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars à la société. "Une partie du contrat consiste à ce que Beyoncé prête sa voix à de nouveaux documentaires pour Disney Plus. Après le succès de Meghan Markle et son doublage dans le film Elephant sur la plateforme, ils ont des projets similaires avec Beyoncé. Les négociations sont toujours en cours, mais les détails sont en train d'être finalisés", a développé cette même source.

Ce n'est pas la première fois que court une rumeur selon laquelle Beyoncé s'apprêterait à jouer dans un Marvel. Déjà en 2015, le Daily Star rapportait qu'elle allait avoir un rôle dans le prochain film Avengers. Il n'y avait jamais eu de suite.

Black Panther 2 devait sortir bien avant mai 2022, mais le coronavirus en a voulu autrement. Le premier volet a été un immense succès mondial pour ce film, premier superhéros noir de Marvel. En plus de remettre en question les préjugés institutionnels, le film s'attaquait aux oppresseurs et dénonçait le colonialisme.