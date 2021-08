BFMTV : Mariage d'une miss météo incontournable, du changement à l'antenne !

Carnet blanc ! Les rédactions de BFMTV et France Télévisions ont un heureux événement à célébrer. En effet, une miss météo bien connue des équipes annonce une grande nouvelle : elle s'est mariée ! Il s'agit de Virginie Hilssone , qui avait remplacé Anaïs Baydemir sur France 2 durant son congé maternité. La jolie brune aux yeux bleus partage son bonheur sur les réseaux sociaux.

C'est sur Instagram que la belle révèle avoir dit "oui" à son amoureux. Le 22 juillet 2021, soit il y a déjà près d'un mois, Virginie Hilssone a partagé une photo souvenir de ce jour spécial. Dessus, sa main tendrement posée sur celle de son époux et toutes les deux habillées d'alliances. Un joli solitaire en argent ou or blanc et diamant ainsi qu'un anneau simple pour madame, un anneau en argent ou or blanc également pour monsieur. Au poignet de l'heureux marié, une montre de luxe. Pour cette belle occasion, il porte le modèle Dayjust de Rolex, avec bracelet couleur argenté et cadran bleu marine.